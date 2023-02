Im Anzug und Rock: Prinz William und Kate beim Spinning-Kurs

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) sind ganz schön ins Schwitzen gekommen. Das royale Ehepaar ist sehr sportinteressiert – vor wenigen Tagen hatten sie sich sogar als Förderer für die walisische und englische Rugby-Mannschaft gegenüber gestanden. Nun nahmen der Prinz und die Prinzessin von Wales eine aktivere Rolle ein: William und Kate lieferten sich ein Duell in einem Spinning-Kurs!

Während ihrer Wales-Reise besuchten die beiden ein Fitnessstudio. Obwohl der Sohn von König Charles (74) in Anzug und seine Frau in Rock und Bluse gekleidet waren, ließen sie sich nicht die Chance nehmen, ein wenig zu sporteln. In diesem Aufriss schwangen sich die beiden jeweils auf ein Fahrradgerät und strampelten sich einen ab. Das Paar lieferte sich sogar einen 45-Sekunden-Sprint, aus dem die 41-Jährige als Gewinnerin hervorging. Auch wenn der Prinz eine Niederlage einstecken musste, hatte er jede Menge Spaß dabei.

Das ist aber nicht das einzige Duell, das sich William und Kate im Februar geliefert haben. So zeigten sie Anfang des Monats ihr Können im Tischtennis, als sie ein Gemeinschaftszentrum in Falmouth besuchten. Dabei hatten die beiden augenscheinlich jede Menge Spaß.

