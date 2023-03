Top 24 in Thailand: Wer ist euer Lieblingskandidat bei DSDS?

Langsam, aber sicher wird die Luft dünner bei DSDS! Nach den nervenaufreibenden Castings haben die diesjährigen Kandidaten schon die erste Recall-Runde auf Mallorca hinter sich gebracht. Als Nächstes geht es für die angehenden Superstars mit der Jury nach Thailand. 24 Teilnehmer sind aktuell noch im Rennen um den Titel "Superstar 2023". Wer von ihnen wohl besonders beliebt bei den Zuschauern ist?

Über besonders viel Sendezeit konnte sich Nikolaos Simediriadis aka Big N bisher freuen. Der Interpret des viralen Hits "Let's Bounce" bekommt mit seiner extrovertierten Art und den vielen Sprüchen jede Menge Aufmerksamkeit. Auch auf Are You The One?-Bekanntheit Jill Lange (22) achten nach dem Slutshaming-Debakel mit Dieter Bohlen (69) viele Zuschauer – wobei der Poptitan inzwischen begeistert von der Reality-TV-Bekanntheit ist. Zu seinen Lieblingen gehört offensichtlich auch Pamela Reif (26)-Double Aileen Sager. Das Schlagersternchen ist in der vergangenen Woche zwar fast rausgeflogen, wurde jedoch durch den freiwilligen Exit von Clara Stampf gerettet. Jetzt muss die Beauty sich erst recht beweisen!

Auch an Andrea Renzullo (27) hat man hohe Ansprüche! Immerhin bekam der Sänger aus Hamm die goldene CD von Jurorin Katja Krasavice (26). Bohlens Goldene-CD-Empfänger Kiyan Sepehr Yousefbeik ist auch noch am Start – und der Hannoveraner schlägt sich bisher sehr gut. Richtig viele Komplimente bekamen zuletzt außerdem Lawa Baban, Rose Ndumba und Sem Eisinger. Von wem auf Social Media außerdem fleißig geschwärmt wird? Adriano Percoraro! Der 21-Jährige wird von vielen Fans schon als sicherer Finalkandidat gehandelt. Was wohl seine Konkurrenten Dilara Sabahat, Fatih Yüksel und Co. dazu sagen?

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Zeno Rubens Barbieri Reuter, Isa Berisha und Lorent Berisha bei DSDS in Thailand

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Dilara Sabahat, Natalie Nock und Lawa Baban bei DSDS

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Peris Achilleas Grigoriadis, Fatih Yüksel und Jaden Fischer bei DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de