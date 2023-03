Al Pacino hat skurrile Regeln für 53 Jahre jüngere Freundin

Al Pacino (82) hat wohl so manche Eigenheiten. Durch seine Auftritte in Filmen wie "Der Pate" oder "Scarface" wurde er zur Hollywood-Legende. Selbst im fortgeschrittenen Alter spielt er noch in Blockbustern wie House of Gucci mit. Er soll sich unter anderem mit Power-Walking fit halten. Auch seine Beziehung dürfte ihm eine Prise von Jugend verleihen, denn seine Freundin Noor Alfallah ist ganze 53 Jahre jünger. Der Altersunterschied störe die Filmproduzentin nicht, doch bringt er wohl so einige Unannehmlichkeiten mit sich: Diese Regeln muss Al Pacinos Freundin befolgen!

"Sie darf nur schwarze oder dunkle Kleider tragen, um zu seinem Kleidungsstil zu passen", verrät eine Quelle gegenüber Radar Online. High Heels seien dennoch erlaubt. Das hohe Alter ist wohl weniger ein Problem für die 29-Jährige als für Al selbst: Noor müsse immer alle Lichter dimmen, damit ihr Freund "keinen alten Mann im Spiegel sieht". Zudem soll der Schauspieler aus großer Angst vor einer Erkältung strengstens die Temperatur kontrollieren – angeblich lüftet Noor, während er schläft. Obwohl die Produzentin selbst eine viel beschäftigte Frau sei, müsse sie stets abrufbereit sein.

Doch auch für den Schauspieler war das Leben in Hollywood nicht gerade leicht: In einem Podcast hatte er berichtet, wie sehr der plötzliche Ruhm ihm zugesetzt hatte: "Ich habe ein paar Sachen durchgemacht. Ich war fünf Tage pro Woche für 25 Jahre in Therapie."

Anzeige

Getty Images Al Pacino im Januar 2020 in Pasadena

Anzeige

MEGA Noor Alfallah, Filmproduzentin

Anzeige

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de