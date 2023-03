Emily Ratajkowski fehlte der Mut, ihren Ehemann zu verlassen

Emily Ratajkowski (31) wusste nicht wie! Im Jahr 2018 hatte das Model Sebastian Bear-McClard (35) geheiratet. Nach vier Jahren Ehe ließ sich das Paar im vergangenen September wieder scheiden. Aus ihrer Beziehung ging der gemeinsame Sohn Sylvester Apollo hervor. Angeblich soll ein Seitensprung des Filmproduzenten für das plötzliche Liebes-Aus verantwortlich gewesen sein. Doch nun verrät Emily, dass sie schon viel länger unglücklich in ihrer Partnerschaft gewesen ist!

"Ich hatte lange Zeit nicht den Mut zu gehen. Ich war wirklich sehr unglücklich", erzählt die 31-Jährige in dem Podcast "Going Mental With Eileen Kelly". Nach der Geburt ihres Kindes im Jahr 2021 soll die Beauty nur noch 45 Kilogramm gewogen haben, weil es ihr so schlecht gegangen sei. Die Beziehung aufzugeben, sei ein schwerer Schritt für das Model gewesen. "Ich hatte gerade ein Kind bekommen", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich wollte unbedingt diese Familie haben, und deshalb war es besonders hart für mich, ganz wegzugehen."

Für ihren Sohn scheint sich das Ex-Paar aber wieder zusammengerauft zu haben. Im Februar wurden Emily und Sebastian gemeinsam mit ihrem Zweijährigen zum ersten Mal seit ihrer Trennung gesehen. Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, sticht sofort ins Auge: Die Ex-Partner strahlen beide übers ganze Gesicht. Auch ihr Sohnemann grinst. Der Kleine scheint von einem Besuch bei seinem Vater zurück zu seiner Mama gebracht zu werden.

Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski im Jahr 2018

Emily Ratajkowski im Juni 2022

Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sylvester Apollo Bear

