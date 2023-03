Dwayne Johnson erklärt Henry Cavills "Superman"-Ausstieg!

Dwayne "The Rock" Johnson (50) spricht Klartext! Im vergangenen Jahr stand der Schauspieler mit Superman-Darsteller Henry Cavill (39) für "Black Adam" vor der Kamera. Eigentlich wollte sein Co-Star danach auch für weitere Produktionen wieder in seine ikonische Rolle des Clark Kent schlüpfen, doch die neuen Chefs der Comic-Firma DC wollen den Part in kommenden Filmen doch neu besetzen. Dwayne erklärt jetzt, weshalb Henrys "Superman"-Comeback scheiterte!

Auf dem roten Teppich der diesjährigen Oscar-Verleihung stellte der 50-Jährige im Interview mit Variety klar, wieso sein "Black Adam"-Kollege das Superman-Cape endgültig abgelegen musste. Der einstige Wrestler meinte, dass die neuen DC-Direktoren James Gunn (56) und Peter Safran nach ihrer Übernahme einen frischen Start wollten und die "Superman"-Filme deshalb auch komplett neu aufziehen werden. Dabei verglich Dwayne die Situation mit der eines Football-Teams, das einen neuen Leiter bekommt.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte Henry ganz zur Freude seiner Fans verkündet, dass er nach fünf Jahren Pause endlich wieder als Superman durchstarten wird. Nur zwei Monate später ruderte er aber wieder zurück. "Ich werde nicht zurückkehren", verkündete der 39-Jährige über Instagram und fügte emotional hinzu: "Meine Zeit, das Cape zu tragen, ist vorbei. Doch das, wofür Superman steht, nicht."

ActionPress Henry Cavill als Superman in "Batman v Superman: Dawn of Justice"

Getty Images Dwayne Johnson als Black Adam

Getty Images Henry Cavill, Schauspieler

