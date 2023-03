Babybauch versteckt? Hier war Lindsay Lohan schon schwanger

Lindsay Lohan (36) schob ganz unbemerkt eine ruhige Kugel! Vergangenes Jahr traten die Schauspielerin und der Banker Bader Shammas vor den Traualtar. Jetzt ist das Ehepaar auch schon für den nächsten Schritt bereit, denn die "Freaky Friday"-Darstellerin und ihr Liebster erwarten ihren ersten Nachwuchs! Die niedliche Überraschung verkündete sie vor einigen Tagen ganz stolz. Ihre Schwangerschaft schien Lindsay bei einem öffentlichen Auftritt aber noch geschickt geheimzuhalten!

Anfang März besuchte 36-Jährige die New York Fashion Week und machte auf dem Red Carpet in ihrem bronzefarbenen Look eine gute Figur. Für die Fashionshow des Designers Christian Siriano (37) entschied sich Lindsay für ein Outfit, das ihren Babybauch gekonnt versteckte: Dank des weiten Hosenanzugs mit langen Flügelärmeln war es unmöglich, eine Schwangerschaft zu erkennen – ob die werdende Mutter die tollen Neuigkeiten geheim halten wollte?

Nähere Details sind bisher jedenfalls nicht bekannt – Lindsay scheint sich ziemlich bedeckt zu halten. Am Dienstag teilte sie via Instagram einen Schnappschuss, auf dem ein Baby-Strampler mit der Aufschrift "Bald..." zu sehen ist. "Wir sind überglücklich und aufgeregt!", ließ sie ihre Fans unter dem Beitrag wissen.

