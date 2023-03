Fans verwirrt: Warum photoshoppt Naomi Campbell Oscar-Foto?

Naomi Campbell (52) gilt als eines der erfolgreichsten Models überhaupt und schwebte vor allem in den 90er-Jahren oft und gern über die Laufstege der Welt. Viele ihrer Fans feiern die natürliche Schönheit der Runway-Queen, die der geborenen Britin zu etlichen Model-Jobs verhalf. Im Rahmen der Oscar-Verleihung besuchte die Beauty vor Kurzem eine Party und teilte auf Social Media einen Schnappschuss von sich auf dem Event. Doch: Naomi bearbeitete dieses Bild wohl sehr stark!

Via Instagram postet die 52-Jährige das Foto und im Vergleich zum Original fällt wohl sehr auf, dass Naomi an so einigen Stellen ihre Retuschierkünste einsetzte. Beispielsweise erscheint ihre Haut auf dem Social-Media-Pic deutlich ebenmäßiger, kleinere Falten wurden entfernt und ihre Jawline wirkt etwas markanter. Sie trägt ein beigefarbenes Kleid mit Goldschmuck und ihre für sie typische lange schwarze Mähne fällt ihr über die Schultern.

Die Follower der Beauty-Queen scheinen ihr fast einstimmig klarmachen zu wollen, dass Naomi das ganze Retuschieren gar nicht nötig habe. So schreibt ein User: "Bitte lösche das Foto – du siehst wunderschön aus ohne Photoshop! Du hast es nicht nötig, Bilder von dir auszubessern!" Doch andere Follower lassen die Britin wohl auch wissen, dass sie stets hinter ihr stehen: "Du hast das Retuschieren nicht nötig, aber wir wissen alle: Du bist die schönste Frau auf diesem Planeten."

Getty Images Naomi Campbell, Model

Getty Images Naomi Campbell, Supermodel

Getty Images Naomi Campbell im Jahr 2023

