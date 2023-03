GNTM-Selma sicher: Sie hat mit dem Vokuhila bessere Chancen!

Selma hatte in diesem Jahr bei Germany's next Topmodel das wohl krasseste Umstyling von Chefjurorin Heidi Klum (49) verpasst bekommen! Die brünette Mähne der Abiturientin hatte im Rahmen der berühmt-berüchtigten Folge einem pinkfarbenen Vokuhila weichen müssen. Kurz nach der Typveränderung schwärmte das Nachwuchsmodel bereits von ihrem neuen Look. Aber hat Selma mit ihrer ausgefallenen Frisur jetzt auch bessere Chancen im Modelbusiness? Im Promiflash-Interview zeigte sie sich jedenfalls zuversichtlich...

"Ich denke, dass ich mit meinem neuen Look besonders heraussteche und so auch im Modelbusiness größere Chancen haben werde", betonte die Berlinerin gegenüber Promiflash. Mit ihrer alten Frisur sei sie oftmals "in der Masse untergegangen", doch jetzt falle sie auf. "Ich will, dass die Kunden mich sehen! Und ich bin mir sicher, dass Heidi genau das mit meiner Typveränderung geschafft hat", fügte sie hinzu.

Auch Selma selbst gefällt ihre neue Frisur richtig gut! "Ich bin verliebt in meinen neuen Look und bin Heidi und ihrem Team unfassbar dankbar, dass sie sich so etwas Besonderes für mich überlegt haben – und dass es einfach Bombe aussieht", schwärmte die 18-Jährige.

ProSieben / Richard Hübner Selma beim GNTM-Umsytling 2023

Instagram / selmamayy Selma bei Germany's Next Topmodel

ProSieben / Richard Hübner Selma, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

