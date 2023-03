Komisches Dating-Wirrwarr: Verarscht Iris Klein ihre Fans?

Was ist nur bei Iris Klein (55) los? Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) hatte sich vor einigen Wochen von ihrem Mann Peter Klein (55) getrennt, nachdem dieser sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen haben soll. Jetzt posaunte die TV-Bekanntheit heraus, dass sie sich wieder ins Datingleben stürzen will und teilt immer wieder Posts darüber – die User trauen dem Ganzen aber langsam nicht mehr über den Weg.

Erst soll Iris nämlich einen deutschen Hugh Jackman (54)-Verschnitt gedatet haben, was sie danach wieder leugnete. Nun teilte sie Schnappschüsse vom Golfplatz, wo sie angeblich ihr drittes Date hatte, und postete dazu auch Bilder mit Olaf Moehle. Damit befeuerte sie die Gerüchte, dass es sich bei ihrem Date um den Golf-Lehrer gehandelt habe. Die Fans sind davon langsam genervt: "So lächerlich das Ganze. Immer wieder kindische, pubertierende Andeutungen, damit sie im Gespräch bleibt", kommentiert etwa ein Fan einen Beitrag von Promiflash auf Instagram.

Andere glauben, dass Iris einfach nicht ganz ehrlich mit ihren Fans ist und sie hinters Licht führt: "Iris nutzt die Aufmerksamkeit gerade doch viel zu sehr aus... Will unbedingt in aller Munde sein und inszeniert irgendwelche Dates mit Möchtegern-Promis. Irgendwas ist da doch faul!", wettert ein anderer User. "Die hatte mit Sicherheit gar kein Date – lügt doch von Anfang an", ist sich ein anderer sicher.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im März 2023

Anzeige

Instagram / olafmoehle Olaf Moehle im März 2023

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ TV-Mama iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de