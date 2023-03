So clever versteckte Prinzessin Eugenie ihre Schwangerschaft

Wie schaffte Prinzessin Eugenie (32) es, ihre Schwangerschaft zu verbergen? Die Enkelin der Queen (✝96) ist bereits seit rund fünf Jahren mit ihrem Liebsten Jack Brooksbank (37) verheiratet. 2021 hatten die beiden ihr erstes Kind auf der Welt begrüßt. Im Januar verkündete die Tochter von Sarah Ferguson (63) und Prinz Andrew (63), dass sie erneut Nachwuchs erwartet. Bis dahin hielt sie ihre Schwangerschaft aber einige Zeit verborgen. Mit diesem Trick gelang Eugenie die Geheimhaltung!

Gala erklärt, wie die 32-Jährige es anstellte, ihren Babybauch die ersten Monate zu kaschieren. Dank durchdachter Outfits ahnte niemand, dass die Britin ein kleines Geheimnis unter dem Herzen trägt. Bei einem öffentlichen Auftritt im Dezember hüllte Eugenie sich beispielsweise in einen dicken, karierten Mantel, welcher ihre Körpermitte gut verdeckte. Auch ein lässiges Skater-Kleid, dessen luftiger Rock optimal ihre Kugel überspielte, trug sie oft.

Die Brünette geht offenbar voll und ganz in ihrer Mutterrolle auf. Zuletzt hatte sie ein süßes Bild mit ihrem zweijährigen Sohnemann August geteilt. Darauf hält sie seine Hand und schaut ihn stolz an. Sie hatte ihre Freude in Worte gefasst: "Ich liebe es, deine Mama zu sein!"

