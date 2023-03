"Let's Dance": Philipp Boy ist von Patricijas Charme angetan

Sind sie das perfekte Tanzpaar? Patricija Ionel (28) und Philipp Boy (35) begeistern aktuell Woche für Woche die Zuschauer bei Let's Dance. Zum einen überzeugen die Profitänzerin und der ehemalige Kunstturner mit ihrer Tanzleistung, zum anderen spüren die Fans, dass die Chemie zwischen den beiden einfach stimmt. Chefjuror Joachim Llambi (58) bezeichnete sie sogar optisch als das perfekte Paar. Jetzt verrieten Philipp und Patricija, wie gut sie sich privat wirklich verstehen!

"Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Das erleichtert einiges im Training. Patricija ist liebstreng – das ist mein neues Lieblingswort. Sie gibt mir nicht mal einen Anhaltspunkt, warum ich sauer sein könnte", gab Philipp im Interview mit Promiflash preis. Patricija sei eine Trainerin, die ihn auf ganz charmante Weise motiviert, "auch wenn mich das Tanzen an dem Tag dann ankotzt", weiß der Sportler.

Doch wie schafft es Patricija, eine solch gute Verbindung zu Philipp herzustellen? "Ich denke, in solchen Momenten ist es wichtig, ein Gefühl für den Tanzpartner zu haben, zu spüren, was die andere Person braucht, sie unterstützen und motivieren, weiterzumachen", gab die Frau von Alexandru Ionel (28) einen Einblick in ihre Trainingsmethoden.

