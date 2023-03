Flieder: Königin Letizia von Spanien begeistert mit Look

Sie ist wie immer stylish unterwegs! Königin Letizia (50) begeistert mit ihren Looks immer wieder ihre Anhänger. Ihr Händchen für Mode hat die ehemalige Journalistin noch nicht verloren. Sie setzt auf viel Farbe bei ihren Outfits – leuchtende Töne, aber auch Pastelltöne. So zuletzt auch bei einer Konferenz in Santiago de Compostela. Zu einem Kongress in Cadiz erscheint die Königin nun in schickem Flieder!

Beim 9. Internationalen Kongress der spanischen Sprache zieht Königin Letizia alle Blicke auf sich. Zur Veranstaltung erscheint sie in einem fliederfarbenen Midi-Kleid mit einem Schlitz bis zum Oberschenkel. Das Kleid ist am Ausschnitt geknotet und hat leicht gerüschte Ärmel. Dazu kombiniert Letizia eine farblich genau abgestimmte Tasche und bunte Ohrringe. Ihre Haare trägt sie offen und leicht gewellt. Ihre High Heels sind eher schlicht und hautfarben. Von ihren Anhängern im Publikum erhält sie bunte Blumensträuße, die ihren Look passend ergänzen.

Zur Eröffnung des Kongresses erscheint Letizia an der Seite ihres Mannes, König Felipe von Spanien (55). Das Paar ist seit 2004 verheiratet. Bei gemeinsamen Auftritten ergänzen die beiden sich in Sachen Outfit immer gut, wobei Letizia durch ihre farbenfrohen Looks oft den Fokuspunkt setzt.

Anzeige

Getty Images Königin Letizia von Spanien bei einem Kongress

Anzeige

Getty Images Königin Letizia von Spanien bei einem Kongress

Anzeige

Getty Images König Felipe und Königin Letizia von Spanien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de