In Fuchsia: Königin Letizias Outfit leuchtet bei Konferenz

Königin Letizia (50) wählte einen strahlenden Look. Die spanische Monarchin tritt in der Öffentlichkeit eigentlich immer stilsicher und in eleganten Outfits auf. So auch zuletzt bei einer Preisverleihung in der spanischen Provinz Valladolid. Dort erschien sie in einem Ensemble aus einer schlichten schwarzen Hose und einem karierten Blazer. Nun setzte Letizia aber auf etwas mehr Farbe: Bei einer Konferenz trug sie ein leuchtendes Kleid in Fuchsia.

Bei einer Konferenz im spanischen Santiago de Compostela nach dem Welttag seltener Krankheiten stach Letizia jetzt mit ihrem Kleid aus der Masse an dunkeln Anzügen heraus. Ihr Kleid leuchtete in einem kräftigen Fuchsia. Das hemdähnliche Dress mit der Knopfleiste soll von dem Designer Roberto Verino stammen. So schlicht es wirkt, so hoch ist jedoch der Wert dieses Looks, denn es soll etwa 395 Euro gekostet haben. Aber Letizia schien sich in ihrem Look sichtlich wohlzufühlen, denn sie begrüßte die Gäste der Konferenz mit einem strahlenden Lächeln.

Normalerweise besucht Letizia die meisten Events zusammen mit ihrem Mann König Felipe (55). Mit dem spanischen Monarchen ist sie seit 2004 verheiratet und die Ehe brachte die beiden Töchter hervor. Allerdings war ihre Liebe eine richtige Überraschung. Denn das Paar hielt seine Beziehung damals bis zur offiziellen Verlobung noch geheim.

