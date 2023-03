Nach Datinggerüchten: Selena Gomez teilt heißes Bikinifoto

Selena Gomez (30) hat wohl Großes vor. Die Schauspielerin machte zuletzt vor allem mit ihrem Liebesleben auf sich aufmerksam. Es kursierten Gerüchte, dass sie den ehemaligen One Direction-Sänger Zayn Malik (30) datet. Nachdem der Brite ihr zunächst bei Instagram gefolgt war, wurden die beiden bei einem angeblichen Restaurantbesuch sehr vertraut miteinander gesehen. Doch die Sängerin scheint auch so rundum zufrieden zu sein: Selena teilt jetzt ein heißes Bikinifoto von sich.

Bei Instagram postet Selena ein Throwback-Bild von sich. Darauf posiert sie sexy in einem knappen, bunten Bikini vor dem Spiegel und wirft einen verwegenen Blick in die Kamera. Ihre Fans feiern dabei aber nicht nur das Bild selbst, sondern vor allem die Tatsache, dass die 30-Jährige darauf noch blond ist. "Der Sommer kommt. Es werden so viele tolle Dinge kommen", kündigt sie an und ihre Anhänger scheinen sich auf eine Rückkehr zur blonden Mähne zu freuen. "Wann ist das Blond-Comeback?", fragt ein User gespannt.

Ob das heiße Foto etwas mit Zayn zu tun hat, verrät Selena natürlich nicht. Aber zumindest steht einem Flirt der beiden nichts im Weg. Denn seine Ex-Freundin Gigi Hadid (27) scheint wohl nichts gegen eine Beziehung zu haben. Eine Quelle erklärte Us Weekly, dass es dem Model vor allem wichtig sei, dass der Sänger glücklich und trotz allem weiterhin ein guter Vater für die gemeinsame Tochter sei.

Getty Images Zayn Malik bei den Grammy Awards 2018

Getty Images Selena Gomez im Jahr 2022

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid im Mai 2018 in New York City

