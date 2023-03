Darum überschritt "Make Love, Fake Love"-Max alle Grenzen!

War Max Bornmann seine Beziehung von Anfang an egal? In der Datingshow Make Love, Fake Love hatte die Ex-Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (29) sich unter Singles und vergebenen Männern auf die Suche nach der wahren Liebe gemacht. Max war mit seiner Partnerin Luisa Früh in das Format gegangen, um die Siegesprämie abzuräumen. Für den Gewinn war er der begehrten Single-Lady so nah gekommen, dass seine eigentliche Beziehung daran zerbrach. Nun rechtfertigte der Hottie seinen Betrug.

Im Podcast "Aftershow – Make Love, Fake Love" traf das einstige Paar jetzt zu einer Aussprache wieder aufeinander. Luisa erklärte, dass die beiden sich vor der Aufzeichnung geeinigt hätten, dass küssen als auch beieinander schlafen erlaubt sei – doch Max war sogar noch weiter gegangen. Der 25-Jährige erklärte: "Ich habe ja schon mal gesagt, dass es keine Liebe war, aber dass du da drin so wie in deiner eigenen Bubble bist." Er könne sich gar nicht so schnell verlieben, doch eine Bindung habe er zu Yeliz trotzdem gespürt.

Max' Verflossene kritisierte außerdem sein Verhalten nach der Ausstrahlung der Show. Doch dieser sah kein Problem darin: "Meiner Meinung nach habe ich mich so gegeben, wie ich halt bin. [...] Also ich wollte dich in keiner Weise mit einem Interview oder sonst was verletzen. [...] Also wenn es dich verletzt hat, dann tut es mir auf jeden Fall leid."

Anzeige

Facebook / Max Bornmann Max und Luisa, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

Instagram / frluuisa Luisa, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de