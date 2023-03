Nach Rechtsstreit: Blac Chyna trägt Kim-Kardashian-T-Shirt

Ist zwischen Blac Chyna (34) und den Kardashians wieder alles gut? 2017 hatte sie mehrere Mitglieder der Familie wegen Verleumdung angeklagt. Die Ex-Freundin von Rob Kardashian war der Meinung, dass Kris (67), Kim (42), Khloé (38) und Kylie (25) Schuld daran waren, dass ihre Realityshow "Rob & Chyna" abgesetzt wurde. Nach einem zweiwöchigen Prozess im vergangenen Jahr wurden ihre Vorwürfe als unbegründet befunden und die Klage fallen gelassen. Der Kardashian-Jenner-Klan war seither nicht gerade gut auf die 34-Jährige zu sprechen. Nun zeigt Chyna sich als Kim-Kardashian-Fan!

Zu dem Podcast "Why The Game Chose Me" erscheint sie mit einem weißen T-Shirt, auf dem ein Schwarz-Weiß-Fo­to von Kim zu sehen ist. Dies fällt auch der Gastgeberin zuerst auf, die daraufhin fragt, was sie zum Tragen des Kleidungsstücks inspirierte. "Nun, ich liebe Dolce & Gabbana, aber ich habe dieses Shirt heute an, um Kim zu unterstützen", erklärt Chyna. Vor allem für ihre Tochter Dream (6), die sie mit dem Bruder der Angeklagten bekam, will sie wohl nun das Kriegsbeil begraben. "Sie hat eine Kollaboration mit Dolce gemacht und ich respektiere das und sie ist Dreams Tantchen", fügt sie hinzu.

Trotz der Unannehmlichkeiten, die eine Gerichtsverhandlung mit sich bringt, konnte Kim der Situation auch etwas Positives abgewinnen. Für den Realitystar sei die Verhandlung als angehende Anwältin eine gute Übung gewesen. "Es ist einfach so interessant, mittendrin zu sein und dabei gleichzeitig etwas zu lernen. Das lasse ich mir nicht entgehen, dafür lebe ich", berichtete sie in The Kardashians.

Anzeige

Getty Images Rob Kardashian Jr. und Blac Chyna im Jahr 2016

Anzeige

Getty Images Blac Chyna im Juni 2022 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de