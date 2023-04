Langweiliges "Temptation Island"-Date? Antonino äußert sich

Antonino De Niro hatte sich das Date wohl auch anders vorgestellt! Auch in diesem Jahr wagen vier Paare den Schritt und testen die Treue ihres Partners bei Temptation Island. In der aktuellen Folge fanden die ersten Gruppendates statt. Während die vergebenen Männer auf einem Partyboot feierten, machten ihre Partnerinnen zusammen mit ihren Lieblingsverführern Rosenöl. Vor allem Loreen war von dem Date anscheinend wenig begeistert. Jetzt sprach Antonino über das Desaster!

Auf seinem Instagram-Account erklärte der ehemalige Are You The One?-Kandidat seine Sicht der Dinge: "Ich habe mich auf dem Date genauso wenig wohlgefühlt wie Loreen. [...] Ich glaube, Loreen kann euch am Besten erzählen, dass wir uns auf dem Date eigentlich gar nicht verstanden haben." Auch deutete der Hottie an, dass Loreen ihn gar nicht für das Date auswählen wollte. Die genauen Hintergründe behielt er allerdings für sich.

Wie sehr die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin von ihrem Date-Partner genervt war, ist der in der aktuellen Folge des TV-Experiments deutlich spürbar. "Kann man mal machen – muss man aber nicht das nächste Mal mit ihm machen. [...] Mit dem kann man gar nicht ernst reden", schießt Loreen im Interview gegen Antonino.

