Schwangere Laura Müller zeigt im Netz nackte Brust und Füße!

Laura Müller (22) kann es nicht lassen! Die Frau des umstrittenen Musikers Michael Wendler (50) erwartet im Moment ihr erstes Kind. Einblicke in ihre Schwangerschaft gewährt die einstige Let's Dance-Kandidatin ihren Fans aber nur auf der Bezahlplattform OnlyFans – und diese Postings haben es in sich: Die Mama in spe präsentiert ihren Babybauch immer wieder auf erotischen Pics. Jetzt wirft sie sich erneut in eine aufreizende Pose: Laura setzt ihren schwangeren Körper nun oben ohne im Netz in Szene!

Auf ihrem OnlyFans-Profil veröffentlicht die 22-Jährige vor einigen Stunden einen neuen Schnappschuss: Auf dem Foto liegt Laura oben ohne auf dem Sofa und streckt ihre Füße in die Kamera. Im Hintergrund ist unscharf ihre nackte Brust zu erkennen. Ihr Gesicht zeigt die Frau vom Wendler hingegen auf der neusten Aufnahme nicht. "Schreibe mir 'Geil und schwanger' für die unglaublich heißen Pics", betitelt sie ihr Posting unter anderem.

Die Fans machten in den vergangenen Wochen kein Geheimnis daraus, dass sie von Lauras erotischen Schwangerschaftsupdates wenig halten. "Ein unschuldiges Baby wird jetzt schon ausgebeutet! So etwas Ekelhaftes kann nur Laura und dem Wendler einfallen!", äußerte beispielsweise ein Nutzer seine Meinung in der Kommentarspalte eines aktuellen Instagram-Beitrags von Promiflash.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, September 2022

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de