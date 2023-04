Dylan Sprouse drehte alle "Beautiful Disaster"-Stunts selbst

Dylan Sprouse (30) legte sich für seine neuste Rolle mächtig ins Zeug! Seit heute läuft "Beautiful Disaster" in den Kinos, in dem der Disney-Star den Boxer Travis spielt, der mit der Studentin Abby (Virginia Gardner, 27) anbandelt. Auch einige harte Boxkämpfe sind in dem Film zu sehen – dafür wurden offenbar keine Stuntdoubles engagiert. Wie Dylan im exklusiven Promiflash-Interview verrät, stand er bei allen Szenen selbst im Boxring!

"Tatsächlich wurden alle Szenen von mir gedreht, aber ich habe mit Stuntleuten trainiert", erklärt der 30-Jährige nun im Gespräch mit Promiflash. Rund zwei Stunden am Tag habe er mit Profis an seinen Boxkünsten gearbeitet, um sich auf den Dreh vorzubereiten. Einige seiner Box-Kollegen spielen sogar in der romantischen Komödie mit: "Die ersten beiden Boxkämpfe [...] waren mit zwei Stuntmännern, mit denen ich die ganze Zeit trainiert habe und die großartig waren." Durch das intensive Training mit den Stunt-Spezialisten habe sich auch eine gute Freundschaft entwickelt.

Nicht nur auf die Stunts musste Dylan sich vorbereiten – um als Boxer zu glänzen, arbeitete er auch zwei Stunden am Tag an seinem Body. "Es war ein ziemliches Arbeitspensum", schildert er gegenüber Promiflash. Aber es habe sich gelohnt: "Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich viel von diesem Training in mein eigenes Sportregime zu Hause übernommen habe."

Voltage Pictures Dylan Sprouse im Film "Beautiful Disaster"

Cordon Press Virginia Gardner und Dylan Sprouse bei der Premiere von "Beautiful Disaster" im April 2023

Voltage Pictures Virginia Gardner und Dylan Sprouse in "Beautiful Disaster"

