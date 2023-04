Der neue Reality-Casanova? Tatum lästert über Nico Legat ab

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Vier Paare testen derzeit bei der Realityshow Temptation Island ihre Treue zueinander. Doch bereits beim ersten Lagerfeuer sorgten die Bilder aus der Männervilla für Tränen und Wut, denn die vergebenen Männer ließen es bereits in der ersten Nacht ordentlich krachen. Auch Kandidat Nico Legat kam den heißen Verführerinnen gefährlich nahe. Kandidatin Tatum Sara äußerte jetzt sichtlich aufgebracht: Nico würde alles für die Sendezeit tun!

"Nico zieht da einfach seine Show ab. Der macht das knallhart", erzählte Sara im "Blitzlichtgewitter"-Podcast. Man sehe ihm an, dass er nicht an seine Freundin Sarah denke. Außerdem plauderte die Brünette aus: "Nico ist einfach sehr berechnend und ich glaube auch, dass er der neue Calvin Kleinen (31), der große Realitystar werden will." Um dieses Ziel zu erreichen, sei es ihm egal, wer dabei verletzt wird.

Auch Nicos Freundin Sarah Liebich zeigte sich über sein Verhalten maßlos enttäuscht. "Von Zurückhaltung war für mich nichts zu sehen, besonders nachdem Alkohol geflossen ist, waren jegliche Grenzen, Anstand und Respekt mir gegenüber vergessen. [...] Nicos Verhalten ist für mich beschämend und sehr unreif", erklärte die Blondine.

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL Nico Legat mit der "Temptation Island"-Verführerin Melissa

RTL Nico Legat mit der "Temptation Island"-Verführerin Anastasia

