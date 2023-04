"Kleine Erholungsreise": Ed Westwick mit Amy im Detox-Urlaub

Ein ganz schön fittes Paar! Ed Westwick (35) ist seit vergangenem Jahr wieder vergeben. Nachdem mit seiner Ex Tamara Francesconi Schluss gewesen war, lernte er kurz darauf die Schauspielerin Amy Jackson (31) kennen. Im Juli 2022 machte der Gossip Girl-Star die Beziehung zu der Britin dann mit einem Auftritt auf dem roten Teppich offiziell. Nun gönnten sich Ed und Amy eine Auszeit in einem Sport-Retreat auf Mallorca!

Mit einem Clip auf Instagram ließ der 35-Jährige seine Fans an dem Urlaub teilhaben. "Wir waren Zen, wir waren eins, wir waren/sind fantastisch! Die beste kleine Erholungsreise", schwärmte der Schauspieler über die Zeit im mallorquinischen The Body Camp. Wie im Video zu sehen ist, nahm er gemeinsam mit seiner Liebsten an einigen Trainingseinheiten und Kochkursen teil. Dabei konnte Ed wohl komplett abschalten: "Ich habe mein Handy so ziemlich die ganze Zeit im Zimmer gelassen."

Auch Amy scheint den romantischen Detox-Trip total genossen zu haben: "Wir haben die unglaublichsten veganen Festmahle gegessen und uns in tiefgründige Gespräche und Übungen mit den besten Leuten vertieft", berichtete sie im Netz. Auf einem ihrer eigenen Urlaubsvideos tauchte sie sogar freudig strahlend in ein mit Eiswürfeln gefülltes Planschbecken ein.

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson im Dezember 2022

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson im September 2022

Action Press / Ana M. Wiggins / Avalon Ed Westwick und Amy Jackson bei den National Film Awards in London, Juli 2022

