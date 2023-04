Aktuelle Pics: Margot Robbie schlüpft erneut in Barbie-Rolle

2019 wurde bekannt gegeben, dass Schauspielerin Margot Robbie (32) in Barbie die gleichnamige Hauptrolle übernehmen wird. Für die gebürtige Australierin ein absoluter Traum. Nachdem im vergangenen Jahr bereits erste Bilder aufgetaucht waren, die die Blondine in der ikonische Rollte zeigen, können Fans den Filmstart kaum noch erwarten. Genau wie Margot – doch die kann sich von ihrer Rolle wohl nur schwer trennen!

Aktuelle Schnappschüsse, die Just Jared vorliegen, zeigen die 32-Jährige einmal mehr in den legendären pinken Klamotten. In voller Montur – sprich platinblonder Langhaar-Perücke und rosafarbenem Cowboy-Look – wurde die Hollywood-Beauty am Set von "Barbie" gesichtet. Offenbar musste Margot noch ein paar Szenen für den am 20. Juli erscheinenden Kinofilm nachdrehen. Von Ryan Gosling (42), der Ken spielt, war weit und breit aber keine Spur.

Erst kürzlich hatte Margot verraten, dass sie nicht daran geglaubt hat, dass dieser Film überhaupt stattfinden würde. "Als ich das Drehbuch zu 'Barbie' zum ersten Mal las, war meine Reaktion: 'Ah! Das ist so gut. Wie schade, dass es nie das Licht der Welt erblicken wird. Sie werden uns niemals diesen Film machen lassen.' Aber sie taten es", hatte sie in einem Instagram-Video der BAFTAs verraten.

Anzeige

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Ryan Gosling als Ken in "Barbie"

Anzeige

ActionPress / Backgrid Margot Robbie und Ryan Gosling am 2. Juli 2022

Anzeige

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Margot Robbie in "Barbie"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de