"Harte Zeit": Spricht Hailey Bieber hier von Selena-Drama?

Hailey Bieber (26) musste wohl schon so einiges über sich ergehen lassen. Seit 2018 ist das Model bereits mit Justin Bieber (29) verheiratet. Dennoch muss sie sich immer wieder von vielen seiner Fans anhören, dass sie den Sänger lieber wieder an der Seite seiner Ex-Freundin Selena Gomez (30) sehen würden. Vor wenigen Wochen gab es dann einen neuen Höhepunkt in dem Drama: Hailey soll angeblich über die Schauspielerin gelästert haben und erhielt daraufhin Hate-Nachrichten. Nun spricht Hailey ganz offen darüber, wie schwer dieses Jahr bereits für sie war!

"Seit 2023 begonnen hat, habe ich einige der traurigsten und härtesten Momente, die ich jemals in meinem Leben als erwachsene Frau hatte, erlebt", berichtet die 26-Jährige ganz offen in ihrer Story auf Instagram. Normalerweise scherze Hailey lieber darüber, wie sie sich fühlt, denn sie wolle nicht zugeben, dass sie eine "harte Zeit" durchmacht.

Ob sie mit diesem Statement wohl auf das Drama rund um sie und Selena anspielt? Wie die Daily Mail berichtet, haben die Fans des einstigen Disney-Stars Hailey vergangenen Monat mit Vorwürfen bombardiert. Laut ihnen soll das Model die gebürtige Texanerin nämlich in Sachen Fashion, Karriere und auch Männern kopiert haben.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammys 2022

Getty Images Hailey Bieber im November 2022

Getty Images Selena Gomez im Dezember 2022

