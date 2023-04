Nach fünf Monaten: Tom Parkers Witwe Kelsey wieder Single

Kelsey Parkers neue Liebe soll zerbrochen sein. Im vergangenen Jahr war ihr Ehemann Tom Parker (✝33) an einem Hirntumor verstorben. Neben seiner Ehefrau hinterließ der The Wanted-Sänger auch noch zwei gemeinsame Kinder. Acht Monate nach seinem tragischen Tod fand Kelsey dann in dem Bauunternehmer Sean Boggas einen neuen Mann an ihrer Seite. Nun soll die Beziehung nach fünf Monaten aber zerbrochen sein.

"Kelsey hat ihre Beziehung mit Sean beendet und konzentriert sich auf sich selbst und die Kinder. Der Jahrestag von Toms Tod im letzten Monat war unglaublich schwierig. Das Alleinsein ist für Kelsey im Moment das Beste", erklärt ein Insider The Sun. Böses Blut soll zwischen den Ex-Partnern aber nicht fließen, Sean habe die Entscheidung akzeptiert. Er und Kelsey seien sich weiterhin freundschaftlich verbunden.

Kelsey hatte Sean, der wegen Totschlags bereits vier Jahre im Gefängnis saß, in einem Urlaub mit ihren Freundinnen kennengelernt." Es ist noch ganz frisch, und niemand weiß, was die Zukunft bringt. Jetzt ist Kelsey erst einmal glücklich, dass jemand in ihr Leben gekommen ist", hatte eine Quelle dazu berichtet.

Anzeige

Instagram / being_kelsey Tom Parker mit seiner Frau Kelsey

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Tom und Kelsey Parker bei einer Premiere, März 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de