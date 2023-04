Prinzessin Kate amüsiert: Prinz William macht Telefonstreich

Prinz William (40) ist für so manche Überraschung gut! Die britischen Royals bereiten sich derzeit auf die Krönung von König Charles vor. Fans des Königshauses diskutieren nach wie vor, ob Prinz Harry (38) das Ereignis für einen Annäherungsversuch nutzen oder von seinem Bruder ignoriert wird. Vor den Feierlichkeiten am 6. Mai statten der Thronfolger und seine Frau Prinzessin Kate (41) verschiedenen Teilen des Landes einen Besuch ab. In einem Restaurant in Birmingham überrascht William mit einem spontanen Telefonstreich!

Wie Mirror berichtet, besuchten er und seine Frau am Donnerstagnachmittag ein indisches Restaurant, wo sie nicht nur verschiedene Gerichte probierten, sondern auch selbst am Herd standen. Als gegen Ende des Termins das Telefon klingelte, fragte William: "Soll ich die Bestellung aufnehmen?" Ohne eine Antwort abzuwarten, griff er nach dem Hörer und gab sich als Restaurantmitarbeiter aus. Ein Video zeigt Kate sichtlich amüsiert, während ihr Mann die Uhrzeit für eine Reservierung bespricht. Das ganze Restaurant bricht nach und nach in Gelächter aus. "Ich habe ihn vermutlich irgendwo anders in Birmingham hingeschickt", sagt der Prinz, der versehentlich eine falsche Adresse nannte.

Ein Grund für die ausgelassene Stimmung des Prinzenpaares könnte wohl auch sein, dass Herzogin Meghan (41) nicht zur Krönung erscheinen wird. Darüber soll das ganze Königshaus, aber vor allem Kate, äußerst erleichtert sein. Auch Harry wird wohl nicht für allzu angespannte Stimmung sorgen: Der Aussteiger-Royal wird nur für wenige Stunden einfliegen und sogar den Auftritt von Katy Perry (38) verpassen.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in einem Restaurant in Birmingham

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in Cornwall, Februar 2023

Getty Images König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry spazieren, 2018

