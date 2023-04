Liest Nico Legat bei "Temptation Island" etwa einen Text ab?

Ist Temptation Island etwa fake? Derzeit läuft die neue Staffel der Realityshow und vier Pärchen stellen sich der Verführung durch heiße Singles. Einige Kandidaten schlagen dabei ganz schön über die Stränge und überschreiten die ein oder andere Grenze. Doch nun sind die Fans in Aufruhr: Ist das etwa alles gescriptet? In einer Szene scheint Nico Legat etwas vom Teleprompter abzulesen!

Auf TikTok kursieren derzeit diverse Videos über eine Sequenz der neuen "Temptation Island"-Folge. Darin zu sehen ist eine Interviewsequenz von Nico und einer Verführerin – und während sie redet, scheint er etwas abzulesen. Seine Augen bewegen sich, als würden sie lesen, zudem bewegt er seine Lippen dazu. Sind die Interviews etwa gescriptet? Viele Fans sind sich sicher und meinen, die Show sei total fake und inszeniert.

Auch Aurelia Lamprecht, die schon in einigen Realityshows teilgenommen hatte, ist total überrascht von dieser Szene. "Reality-TV ist nicht gescriptet. Ich kann's euch ja sagen, es ist niemals gescriptet. Deswegen versteh ich überhaupt nicht, was da abgelesen wird", beteuert sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Dennoch ist sich die Love Island-Beauty sicher: "Da wurde zu einhundert Prozent was abgelesen. Das sieht man in den Augen, das sieht man in der Körpersprache, auch dass dann realisiert wurde: Fuck, ich lese was ab!"

Instagram / nico.legat Nico Legat, Sohn von Thorsten Legat

Temptation Island, RTL+ Nico Legat mit der Verführerin Anastasia

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Darstellerin

