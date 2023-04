"Masked Singer": Welches Kostüm ist bisher euer Liebling?

Wer hat sich bereits in die Herzen der Fans gesungen? The Masked Singer ist in vollem Gange. In der dritten Folge musste sich wieder ein Promi seiner Verkleidung entledigen – hinter dem Pilz steckte Marianne Rosenberg (68)! Heute Abend geht es dann in die nächste Runde – neu dabei im Rateteam: Beatrice Egli (34). Sie wird erstmals versuchen, die Stimmen hinter den Masken zu erraten. Aber wen findet ihr bisher am besten?

Dabei sind noch: der Schuhschnabel, der Igel, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Toast und Diamantula. Vor allem zwei Kostümierte sorgten mit ihrer Performance in der vergangenen Folge für Gänsehaut: Frotteefant und Schuhschnabel berührten mit ihrem Auftritt von "Easy On Me" die Herzen. Diamantula und der Igel rockten hingegen die Power-Ballade "Bad Romance" von Lady Gaga (37). Wer von ihnen ist euer Favorit?

Zuvor flog bereits Känguru raus. Unter dieser Maske versteckte sich der Schauspieler Jan Josef Liefers (58). In der zweiten Show reichten die Votes der Zuschauer nicht für ein Weiterkommen des Waschbären. Unter dieser Maskierung verbarg sich der Moderator Daniel Boschmann (42).

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Diamantula und der Igel bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Das Toastbrot bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Frotteefant bei "The Masked Singer"

Anzeige

Welche Maske ist euer Favorit? Schuhschnabel. Igel. Frotteefant. Seepferdchen. Toast. Diamantula. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de