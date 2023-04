Das halten Jill Lange und Lars vom "Ex on the Beach"-Cast

Das ist ihre Meinung zu der neuen Besetzung. Bei Ex on the Beach treffen prominente Stars und Sternchen auf ihre Ex-Partner. Drama ist dabei vorprogrammiert, denn viele von ihnen haben noch mächtig Redebedarf. Die Realitysternchen Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) können davon ein Liedchen singen, denn die beiden lernten sich in der Sendung kennen und lieben. Jetzt verraten die zwei gegenüber Promiflash, was sie vom diesjährigen Cast halten.

"Wir finden den Cast superspannend", plaudern die Realityshow-Turteltäubchen aus. Der Grund dafür sei vor allem, dass viele bekannte Gesichter in der diesjährigen Staffel dabei seien. Außerdem sind sich Jill und Lars sicher: "Wir denken, dass einige Rechnungen noch offen sind und es mega zur Sache gehen wird."

Damit könnten die beiden Recht behalten, denn der Trailer verspricht einiges an Drama. Für wilde Party-Nächte und Streitereien werden Stars wie Paulina Ljubas (26), Chiara Antonella (25) oder Sasa sicherlich sorgen. Auch Paulinas Ex Yasin Mohamed (31) wird die Villa wohl ordentlich aufmischen, denn es scheint, als hätte er ordentlich Gesprächsbedarf mit seiner Verflossenen.

