Nach Emilys Kommentar wegen Harry: Olivia Wilde ist in Rage

Olivia Wilde (39) scheint sauer zu sein! Nach rund zwei Jahren beschlossen die Schauspielerin und ihr Ex Harry Styles (29) im vergangenen November wieder getrennte Wege zu gehen. Einige Monate nach dem Aus wurde der Sänger dann knutschend mit Emily Ratajkowski (31) erwischt. In einem Interview erklärte die Laufstegschönheit, dass sie sich deswegen gegenüber Olivia "schlecht fühle" – immerhin waren die beiden Frauen seit Jahren befreundet. Doch Emilys Aussage scheint Olivia nur noch mehr in Rage zu versetzen!

Das deutete ein Insider gegenüber Mail Online an: "Emily sollte sich nicht schlecht fühlen wegen Olivia. Sie sollte ihr Datingleben und die Männer, mit denen sie ausgeht, noch einmal überdenken. Emily sollte sich wirklich darauf konzentrieren, Mutter zu sein." Außerdem fügte die Quelle hinzu, dass Olivia möchte, dass die 31-Jährige "ihren Namen nicht in den Mund nimmt".

Emily selbst behauptete bereits, dass sich die beiden wegen Harry nicht gestritten hätten, was auch der Informant bestätigte – dennoch soll sich die 39-Jährige von dem Model "verraten" fühlen. "Sie hatten keine Konfrontation, weil Olivia seither nicht mehr mit Emily gesprochen hat. Sie hat sie betrogen und den Mädchen-Kodex gebrochen", heißt es zudem.

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

Getty Images Emily Blunt bei der Met Gala 2021

Getty Images Olivia Wilde im Oktober 2022

