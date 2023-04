Stolze Mama: Anna Maria Damm teilt süßes Foto mit Baby Kaia

Anna Maria Damm (27) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein! Die Influencerin und ihr Verlobter Julian Gutjahr (26) haben vor wenigen Tagen ihr zweites Kind auf der Welt begrüßt: ein kleines Mädchen namens Kaia. Mittlerweile ist die frischgebackene Zweifach-Mama auch schon wieder Zuhause und genießt die erste Zeit mit ihrem Familienzuwachs. Rund eine Woche nach ihrem Kaiserschnitt posiert Anna nun total niedlich mit ihrer Kaia!

Ihre rund 2,1 Millionen Instagram-Fans lässt die 27-Jährige jetzt an einem intimen Mutter-Tochter-Moment teilhaben. "Morgen ist sie schon eine Woche bei uns", schreibt Anna unter einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss, auf dem sie ihr kleines Wunder ganz behutsam im Arm hält. Dabei trägt die stolze Mama nur einen hellen BH und eine kurze Hose und zeigt so auch ihren After-Baby-Body. "Ich genieße diese magischen und wertvollen Momente so sehr. Kann es immer noch nicht realisieren", berichtet sie ganz emotional.

Wie Anna gestern ehrlich erklärte, muss sich die kleine Familie so kurz nach der Geburt auch noch etwas einpendeln. "Wir sind ja seit dem Wochenende wieder zu Hause und versuchen gerade so ein bisschen eine Routine zu finden, haben wir nämlich noch nicht", gestand sie. Trotzdem genieße sie die ersten Tage mit ihrem Baby sehr: "Gerade so die Anfangszeit ist irgendwie am schönsten."

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihr Baby im Jahr 2023

Instagram / juliangutjahr Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Influencer-Paar

Instagram / annamariadamm Influencerin Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

