Viele "Magic Moments": Wer ist euer "Let's Dance"-Liebling?

Wen seht ihr ganz weit vorne? Heute Abend steht die neunte Show von Let's Dance an. Es ist eine ganz besondere Ausgabe – denn die "Magic Moments" sind an der Reihe. Die Stars vertanzen ihre tiefen Gefühle in einem Freestyle zu einem Lied, welches sie sich selbst aussuchen können. Noch sechs Promis hoffen, heute einen wahrhaftig magischen Moment auf dem Tanzparkett kreieren zu können: Doch wer ist euer Favorit?

Gemeinsam mit ihrem Profi-Tanzpartner Valentin Lusin (36) wird Anna Ermakova (23) einen Mix aus Ballett, Contemporary, Slowfox und Paso Doble zum Besten geben. Auch der Mentalist Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (36) zeigen Teile eines Paso Dobles, gemixt mit Rumba, Contemporary, Tango und Samba. Der Paso Doble scheint sich durchzusetzen: Denn auch Philipp Boy (35) mit seiner Partnerin Patricija Ionel (28), sowie Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) und auch Julia Beautx (24) und Zsolt Sándor Cseke (35) entschieden sich dazu, Elemente des lateinamerikanischen Tanzes einzubinden.

Lediglich der YouTuber Knossi (36) umgeht den Paso Doble in seinem Freestyle. Er und Isabel Edvardsson (40) wollen eher mit Rumba, Contemporary, Wiener Walzer und Slowfox überzeugen. Doch damit nicht genug: Auch Tanzduelle stehen auf dem heutigen Plan. Die Stars und Profis treten in Zweierteams gegeneinander an. Aber wen seht ihr ganz vorne? Stimmt unten ab!

Let's Dance, RTL Anna Ermakova, "Let's Dance"-Kandidatin

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Knossi und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" 2023

