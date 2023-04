Total schlank: Jessica Simpsons Freunde machen sich Sorgen!

Bei Jessica Simpson (42) purzelten in den vergangenen Jahren ganz schön die Pfunde! Nach der Geburt ihrer Tochter Birdie Mae im Frühjahr 2019 verlor die Sängerin sage und schreibe 45 Kilogramm – aber auch danach nahm sie immer weiter ab. Wie ein Insider nun gegenüber Radar Online verrät, sollen ihre Liebsten deshalb in Sorge sein: "Jessicas Gewicht hat im Laufe der Jahre ständig geschwankt, aber in letzter Zeit ist sie so dünn geworden, dass ihre Freunde und Familie besorgt sind."

