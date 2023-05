"Lange Schlange": Sängerin Lizzo lästert über die Met Gala!

Es ist nicht alles Gold, was glänzt! Jedes Jahr versammeln sich zahlreiche Stars und Sternchen auf der Met Gala. Schließlich ist die Veranstaltung im Metropolitan Museum of Art in New York City das Mode-Event des Jahres. Bekanntermaßen schaut Gastgeberin Anna Wintour (73) ganz akribisch darauf, wer zu der exklusiven Veranstaltung eingeladen wird. Sängerin Lizzo (35) kann der Met Gala jedoch offenbar nicht viel abgewinnen und klärt auf, wie es hinter den Kulissen wirklich abläuft!

"Es gibt eine verdammt lange Schlange. Ich nehme euch damit bestimmt den Glamour, aber es ist wahr. Man muss lange warten", klärt die Rapperin auf Instagram auf. Aber damit nicht genug: "Es gibt keine Stühle, keine Cocktails", zählt Lizzo weiter auf. Zudem sei ihrer Meinung nach mit dem Alkohol "gegeizt" worden, denn es habe bloß Rot- und Weißwein gegeben.

Die Einladungen zu dem Spektakel sind jedoch nicht bloß ziemlich exklusiv, sondern auch ganz schön teuer! Laut The Mirror soll ein Einzelticket umgerechnet ganze 29.960 Euro kosten. Der Preis für einen eigens gebuchten Tisch beläuft sich sogar auf etwa 247.000 Euro!

Anzeige

Getty Images Blake Lively auf der Met Gala 2022

Anzeige

Getty Images Lizzo im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de