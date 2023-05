Welche Verwandten von Prinzessin Kate kommen zur Krönung?

Auch die Middletons werden der Krönungszeremonie wohl beiwohnen! Die britischen Royals bereiten sich derzeit auf die Feierlichkeiten am Samstag vor, wenn König Charles III. offiziell seine Rolle als Staatsoberhaupt annehmen wird. Fans des Königshauses diskutieren und spekulieren daher eifrig über die Gästeliste des Megaevents. Promis wie Lionel Richie (73) haben bereits zugesagt und vor allem die Absage von Herzogin Meghan (41) wird hitzig debattiert. Doch bei einer Veranstaltung dieses Ausmaßes müssen so einige Gäste bedacht werden. Diese Familienmitglieder von Prinzessin Kate (41) sind zur Krönung am 6. Mai eingeladen!

Wie DailyMail berichtet, soll unter anderem Pippa Middleton (39) eine Einladung erhalten haben. Die Schwester der Prinzessin war bei deren Hochzeit mit Prinz William (40) Trauzeugin und soll ein enges Verhältnis zu dem Paar pflegen. Auch ihre Eltern Carole (68) und Michael Middleton (73) sowie ihr jüngerer Bruder James (36) werde man bei der Zeremonie erwarten. "Sie sind die Familie unserer zukünftigen Königin, also ist es richtig, dass sie dabei sind", meint ein Freund der Familie dazu.

Kates Mutter kann die Feierlichkeiten womöglich nutzen, um sich von ihren Business-Problemen abzulenken. Carole verkauft in einem Onlineshop Deko-Artikel für jegliche Art von Feierlichkeiten. Doch nun soll ihr Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten sein. Die steigenden Lebenshaltungskosten während der Corona-Krise seien der Grund, warum das Interesse an Party-Artikeln stark gesunken sei.

Anzeige

Getty Images Pippa Middleton und Herzogin Kate

Anzeige

Getty Images Carole und Michael Middleton und ihre Kinder James und Pippa im April 2011

Anzeige

Getty Images Carole Middleton, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de