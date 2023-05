Bei Krönung: Wird Prinz Harry in die letzte Reihe verbannt?

Wo wird Prinz Harry (38) wohl Platz nehmen? Lange war es unklar, ob der Royal und seine Frau Herzogin Meghan (41) zu der Krönung seines Vaters Charles (74) erscheinen werden. Mit der Veröffentlichung seiner Memoiren hatte der in Ungnade gefallene Prinz nämlich einen ganz schönen Keil zwischen sich und seine Familie getrieben. Vor wenigen Wochen gab es dann Klarheit: Der Rotschopf wird trotz des Zwistes zu dem Spektakel erscheinen! Wird Harry bei der Krönung etwa ganz hinten sitzen?

"Es darf nicht so aussehen, als wäre er auf die billigen Plätze verfrachtet worden", äußert sich die royale Expertin Katie Nicholl gegenüber True Royalty. "Er ist ein Familienmitglied, er ist der zweite Sohn des Königs. Er kommt extra rüber zu der Krönung, er wird nicht hinter eine Säule gesetzt!", stellt die Spezialistin klar. Auch der royale Historiker Gareth Russel vertritt die Meinung, dass Harrys Sitzplatz eine enorme Aussagekraft habe. "Wenn es so aussieht, als würde der Herzog von Sussex bestraft oder verbannt werden, könnte die Familie engherzig und herzlos wirken", erklärt er.

Trotz seines Erscheinens soll Harry dennoch einige Abstriche bei der Krönung machen müssen. Wie The Sun berichtete, werde der 38-Jährige keine formale Rolle in der Zeremonie bekommen. Zudem wird angenommen, dass Harry auch nicht bei der Prozession vom Palast zur Westminster Abbey dabei sein wird. Das Konzert in Schloss Windsor und auch das Mittagessen sei ebenfalls für den zweifachen Vater gestrichen.

Getty Images König Charles und Camilla Parker Bowles im Mai 2023

Getty Images Prinz Harry im März 2023

Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2018

