Dieses Tattoo widmete Ed Sheeran seiner zweiten Tochter!

Ed Sheeran (32) zeigt sein Familienglück auf seiner Haut! Der Sänger war 2020 erstmals Papa geworden. Gemeinsam mit seiner Frau Cherry Seaborn (30) hatte er Lyra Antarctica auf der Welt begrüßen dürfen. Im folgenden Jahr enthüllte er das erste Tattoo zu Ehren seiner Tochter: ein Orca auf seinem Arm. Wenige Monate später wurden Fans auf weitere Körperkunst aufmerksam. Vor knapp einem Jahr verkündete der Musiker, dass er erneut Vater geworden sei. Dieses Tattoo widmete Ed seiner zweiten Tochter Jupiter!

Ein Foto, das DailyMail vorliegt, zeigt einen farbenfrohen Neuzugang auf seinem Rücken. In einem rechteckigen Rahmen, der bislang leer geblieben war, sind nun schwarze Fußabdrücke vor einem bunten Hintergrund. Der schräg darüber liegende Rahmen zeigte bereits im Herbst 2021 die Füße von Jupiters großer Schwester. Jetzt ist der unkonventionelle Familienstammbaum wohl auf dem aktuellen Stand. Es bleiben zwei leere Felder, die Ed womöglich in den nächsten Jahren noch füllen wird.

Ein Insider hatte nach dem ersten Fußabdruck-Tattoo bereits erklärt: "Die anderen sind für die drei weiteren Kinder, die er noch haben möchte." Obwohl es scheint, als wäre er sich dieser Zahl schon recht sicher, hatte er bislang nur den allgemeinen Wunsch nach mehr Kindern geäußert. "Es kommt darauf an, was Cherry möchte, da es ihr Körper ist", hatte er im Interview mit The Sun erklärt.

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

Musikvideo: "Ed Sheeran" mit "Overpass Graffiti" Ed Sheeran in seinem Musikvideo zu "Overpass Graffiti"

Instagram / teddysphotos Ed Sheeran, Sänger

