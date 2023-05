Rückreise in die USA: Prinz Harry ist bereits am Flughafen

Prinz Harry (38) hatte es offenbar ziemlich eilig! Mit der Veröffentlichung seiner Memoiren hatte es sich der Sohn von König Charles III. (74) ziemlich mit dem britischen Königshaus verscherzt. Dennoch nahm der royale Aussteiger am Samstag an der Krönungszeremonie seines Vaters teil. Zuletzt war nicht bekannt, wie lange der Wahlamerikaner bleiben würde – immerhin wollte er pünktlich zum Geburtstags seines Sohnes Archie Harrison (4) wieder in Kalifornien sein. Nun ist klar: Harry ist tatsächlich bereits am Flughafen!

Harry kann es offenbar nicht abwarten, endlich abzuheben. Nur wenige Stunden nach der offiziellen Krönungszeremonie befindet sich der 38-Jährige nämlich bereits in den Startlöchern, um von seinem Heimatland aus wieder zurück zu seiner Frau Herzogin Meghan (41) und den zwei Kids zu fliegen. Das zeigen zumindest neue Bilder, die Daily Mail vorliegen. Auf denen ist zu sehen, wie er freudestrahlend am Flughafen Heathrow unterwegs ist.

Zuletzt berichtete das Magazin noch, dass Harry eine Einladung zu dem königlichen Mittagessen nach der traditionellen Prozedur erhalten hatte. Nachdem er allerdings umgehend im Anschluss an die Krönung in ein Auto gestiegen, konnte man bereits erahnen, dass der Zweifachpapa das Angebot seines Vaters nicht annehmen und stattdessen die Heimreise antreten würde.

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

Getty Images Prinz Harry bei der Krönung von König Charles III.

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

