Er fühlt sich angegriffen: Dieter Bohlen disst Tokio Hotel!

Er äußert sich deutlich! Im Rahmen des großen DSDS-Finales hatte Chefjuror Dieter Bohlen (69) auf der Bühne performt – mit Gitarre und Playback. Darüber machten sich viele Zuschauer lustig und auch Bill (33) und Tom Kaulitz (33) von Tokio Hotel empfanden den Auftritt als nicht unbedingt gelungen. Das ließen die Zwillinge ihre Fans im eigenen Podcast wissen. Dieter fühlt sich wohl attackiert: Er disst Tokio Hotel nun während einer Tourprobe!

Wie Bild berichtet, habe der 69-Jährige sich inmitten eines Soundchecks für einen Auftritt befunden, als er zu sticheln begann. Er äußerte gegenüber dem Publikum: "In der anderen Halle tritt heute Tokio Hotel auf. Da könnt ihr mal rübergehen und die verprügeln." Die angefeindete Band durchquert momentan ebenfalls im Rahmen einer Konzertreihe das Land. In Bezug auf die Playback-Vorwürfe von Bill meinte Dieter weiter: "Die von Tokio Hotel haben in ihrer gesamten Karriere noch nie was anderes gemacht. Im Fernsehen singt man immer mit Playback."

Der Frontman der erfolgreichen Musikgruppe hatte sich vor Kurzem erneut über den ehemaligen Modern Talking-Sänger ausgelassen. Er machte sich darüber lustig, dass Dieter wohl Shapewear trägt und Hemden habe, die wie Kleider aussehen. "Und dann hat er noch einen Bauchweggürtel und ein Hämorrhoidenkissen und ein kleines Sitzkissen, und dann setzt er sich da immer so komisch drauf", spöttelte er außerdem.

Getty Images Dieter Bohlen, Musikproduzent

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

