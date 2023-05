Hollywoodstar Mickey Rourke richtet Worte an Til Schweiger!

Auch er möchte Stellung beziehen! Zuletzt sorgte der Schauspieler Til Schweiger (59) eher mit Negativschlagzeilen für Aufruhr. So soll er am Set Mitarbeiter beleidigt haben und auch handgreiflich geworden sein. Die Produktionsfirma Constantin meldete sich bereits zu Wort und bestätigte, dass es zu "bedauerlichen Vorfällen" gekommen sei. Während des Dramas steht dieser Hollywood-Star Til bei: Mickey Rourke (70) richtet Worte an den Deutschen!

Auf seinem Instagram-Profil teilt der US-amerikanische Schauspieler ein Bild von Til und findet in der Bildunterschrift aufbauende Zeilen: "Ich schreibe das hier, weil ich mit Til schon zusammengearbeitet habe und seine Arbeit respektiere. Ich bin von seiner guten Persönlichkeit überzeugt." Mickey beschreibt Til als "vielleicht größtes Talent als Schauspieler, Regisseur und Produzent".

Der "The Wrestler"-Darsteller wolle ihm beistehen. "Ich weiß, dass du ein starker, loyaler Mann bist, der einfach gerne Filme macht. Also lass uns das tun, was wir am besten können", heißt es weiter. Mickey betont, dass man manchmal einfach einen Freund brauche – und dieser wolle er für Til sein.

APEX / MEGA Mickey Rourke im Dezember 2019

Getty Images Til Schweiger, Schauspieler

Getty Images Mickey Rourke im August 2014 in Hollywood

