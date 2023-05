Julian Claßen verrät: Darüber tauschen sich Bibi und er aus

Julian Claßen (30) und Bibi Claßen (30) stehen in Kontakt! Viele Jahre galten die YouTube-Stars als das Traumpaar schlechthin. Bereits in der Jugend lernten sich die beiden kennen und lieben. Später schipperten Bibi und Julian in den Hafen der Ehe und krönten ihr Liebesglück wenig später mit zwei gemeinsamen Kindern. Doch dann der Schock: Im Frühjahr 2022 verkündeten die einstigen Turteltäubchen ihre Trennung. Gegenüber Promiflash verriet Julian jetzt, worüber er sich mit Bibi noch austauscht.

"Wir schreiben immer, wenn wir die Kinder haben", plauderte der Influencer beim Launch des TK-Maxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln aus. Zusätzlich erklärte Julian: "Jeder hat immer eine Woche lang die Kinder und dann schicken wir uns immer Bilder von den Kindern und halten uns auf dem Laufenden, wie es den Kindern geht."

Damit gab Julian einen seltenen Einblick in das Leben seiner Ex. Denn seit der Trennung der beiden hat sich Bibi im Netz nicht mehr zu Wort gemeldet. Vor einigen Monaten gab es jedoch das langersehnte Lebenszeichen der einstigen Influencerin. Bei einem Konzert wurde die Blondine gemeinsam mit Timothy Hill abgelichtet. Dabei wirkten die beiden sehr glücklich.

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Emily und Lio

Anzeige

ActionPress Julian Claßen und Rafael Neugart auf einem Event

Anzeige

Promiflash Bibi Claßen und Timothy Hill im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de