Serena Williams setzt ihren wachsenden Babybauch in Szene

Sie könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein! Serena Williams (41) geht schon seit einigen Jahren mit ihrem Liebsten Alexis Ohanian (40) durchs Leben. Gemeinsam mit dem Investor hat die Tennis-Berühmtheit bereits eine Tochter namens Olympia (5). Auf der Met Gala am 1. Mai überraschten die beiden dann mit süßen Neuigkeiten: Sie erwarten wieder Nachwuchs! Wie rund ihre kleine Babykugel schon ist, zeigt Serena nun auch ganz stolz im Netz!

Auf Instagram teilt die 41-Jährige einen Schnappschuss eines coolen Schwangerschafts-Looks. In einem kurzen, lässigen Sommerkleid mit langen Ärmeln und verspieltem Blumenmuster präsentiert sie ihren Babybauch – eine Seite des luftigen Stoffes hält sie dabei elegant nach oben. Das Besondere: Ihr kurzes Kleidchen hat sie für ihr eigenes Modelabel selbst entworfen: "Ein Baby an Bord spielt keine Rolle in dem Sloane Mini Kleid", witzelt sie unter dem Schnappschuss.

Bis zur Gala hatte das Tennis-Ass die Baby-News noch weitestgehend geheim gehalten – selbst ihre Tochter Olympia hatte bis dahin nicht gewusst, dass sie bald ein Geschwisterchen bekommt: "Olympia weiß noch nicht, dass ich schwanger bin. Die große Enthüllung wird also bei der Met Gala stattfinden, und bevor wir abreisen, werde ich es Olympia sagen", erklärte Serena in einem YouTube-Video. Sie hatte es der Fünfjährigen nicht erzählt, da sie "kein Geheimnis bewahren kann."

Serena Williams und Alexis Ohanian im Mai 2023

Serena Williams und ihre Tochter Olympia im Mai 2023

Serena Williams bei der Met Gala 2023

