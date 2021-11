Neues Oben-Ohne-Pic von Elliot Page (34)! Der Schauspieler erlangte besonders durch seine Rolle im Drama Juno internationale Bekanntheit. Im Dezember vergangenen Jahres outete er sich als transsexuell und unterzog sich anschließend mehreren heftigen Operationen, um sich in seinem Köper wohlzufühlen. An den Etappen seiner äußerlichen Verwandlung ließ er die Öffentlichkeit teilhaben und postete regelmäßig Bilder seines neuen Ichs. Nun zeigte Elliot erneut seinen nackten Oberkörper.

Via Instagram teilte Elliot ein Spiegel-Selfie nach den Thanksgiving-Feierlichkeiten. Normalerweise ist in Nordamerika das Erntedankfest für deftige Köstlichkeiten und einige Extra-Kilos bekannt, die sich im Zuge dessen festsetzen können. Von einem kleinen Essensbäuchlein ist bei dem gebürtigen Kanadier jedoch nichts zu sehen! Auf dem Pic lächelt er entspannt in die Kamera und präsentiert - nur in einer lässigen Jogginghose gekleidet - sein Sixpack. Dazu schrieb er: "Oh gut, mein neues Telefon funktioniert".

Die Fans des 34-Jährigen sind mal wieder begeistert! Auch einige Promi-Bekanntheiten kommentierten die heiße Aufnahme. Dazu zählten unter anderem Sängerin Willow Smith (21), Schauspielerin Rumer Willis (33) und Model Munroe Bergdorf. Bereits im Sommer heizte er seinen Followern mit einem Pool-Bild ein und setzte im Herbst mit einem durchtrainierten Trainings-Pic noch mal einen drauf.

Instagram / elliotpage Elliot Page, August 2021

Instagram / elliotpage Elliot Page, Schauspieler

Getty Images Elliot Page auf der Met Gala in NYC im September 2021

