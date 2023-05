Riley Keough gedenkt zum Muttertag Lisa Marie Presleys (†54)

Riley Keough (33) ist dankbar für die Zeit, die sie mit ihrer Mutter hatte! Lisa Marie Presley (✝54), die einzige Tochter von Rock-Legende Elvis Presley (✝42), war im Januar nach einem Herzstillstand verstorben. Ihre Tochter macht seitdem eine schwere Zeit durch und soll sich obendrein auch noch in einem Erbstreit mit ihrer Großmutter Priscilla Presley befinden. Dennoch begeisterte der "Daisy Jones & the Six"-Star im Februar mit einem fabelhaften Auftritt auf dem roten Teppich. Am ersten Muttertag ohne Lisa Marie erinnert sich Riley mit einem niedlichen Rückblick an sie!

"Ich hatte das Glück, die beste und liebevollste Mama zu haben, die ich mir hätte wünschen können", lässt die Schauspielerin ihre Instagram-Follower wissen. Dazu teilt sie ein altes Foto ihrer Eltern, auf dem Lisa Marie Baby-Riley im Arm hält. Daneben sitzt ihr Vater Danny Keough, der von 1988 bis 1994 mit der Verstorbenen verheiratet war. Promis wie Naomi Campbell (52), Lindsay Lohan (36) und Julia Fox (33) kommentieren den Beitrag mit zahlreichen roten Herzen.

Wenige Wochen nach dem Tod ihrer Mutter hatte die 33-Jährige einen Schnappschuss von ihrem letzten gemeinsamen Abend geteilt. Das Duo wirkt darauf überaus fröhlich und hatte sich wohl zum Abendessen getroffen. "Es ist so schön, ein Foto von dem letzten Mal, als ich meine schöne Mama sah, zu haben.", schrieb Riley.

