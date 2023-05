So wäre es für Silvia Wollny, ohne ihre Kinder zu wohnen!

Sie sind eine wirklich große Familie. Die einstige Big Brother-Gewinnerin Silvia Wollny (58) hat elf Kinder. Einige von ihnen sind mittlerweile selbst Eltern geworden. Inzwischen ist die elffache Mama sogar schon Oma von 17 Enkeln! Dennoch lebt die 58-Jährige noch mit fast all ihren Kids gemeinsam unter einem Dach. Promiflash war neugierig und hat nun nachgefragt: Kann sich Silvia überhaupt vorstellen, ohne ihre Kinder zu wohnen?

Im exklusiven Promiflash-Interview beim diesjährigen Bild-Renntag wurde die TV-Bekanntheit gefragt, wie es für sie wäre, wenn ihre Kids nach und nach alle ausziehen würden und die Sängerin ohne ihren Nachwuchs leben müsste. "Ich glaube nicht, dass meine Kinder ausziehen werden. Allein aus dem Grund, die haben ihre eigenen Wohnungen in diesem großen Objekt drinnen. Warum sollte das passieren? Aber wenn es so wäre, dann ist es ganz einfach so", machte Silvia im Gespräch klar.

Neben ihrem riesigen Heim in Ratheim hat die Großfamilie auch ein großes Ferienhaus in der Türkei mit sechs Wohnungen – damit jedes Familienmitglied seine Privatsphäre und seinen eigenen Raum hat. Doch vielleicht müssen die Wollnys bald schon wieder expandieren, denn: Enkel Nummer 18 und 19 sind bereits auf dem Weg und lassen sicher nicht mehr lange auf sich warten...

Promiflash Familie Wollny auf dem Bild-Renntag im Mai 2022

RTL2 Silvia Wollny, TV-Star

RTL 2 Die Wollnys, TV-Großfamilie

