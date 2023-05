"Pfosten gerammt": Iris Klein fährt Kratzer in Costas Auto!

Auf einmal hat's gekracht! Anfang 2019 musste die Familie um Influencerin Iris Klein (55), Daniela Katzenberger (36) und Lucas Cordalis (55) einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Der Schlagerstar Costa Cordalis (✝75) verstarb im Alter von 75 Jahren an Organversagen. Vor Kurzem gab die 55-Jährige preis, seinen türkisfarbenen Smart geerbt zu haben – sie betonte dabei, das Erbstück in Ehren zu halten. Doch nun fuhr Iris einen Kratzer in Costas Auto!

Auf Instagram berichtete der Realitystar, sich ein neues Tattoo stechen zu lassen. Nach ihrem Termin im Studio war die Katzenberger-Mama scheinbar so fertig, dass sie ihren türkisfarbenen Flitzer nicht mehr fand. "Dann hab ich ihn aber irgendwann doch noch gefunden – ich steige ein und ramm' direkt einen Pfosten. Jetzt hab ich da so einen Kratzer vorn' im Kotflügel drin", erklärt die Brünette fassungslos.

Das war dann wohl einfach nicht ihr Tag. Allerdings gibt die TV-Bekanntheit in ihrer nächsten Story bereits Entwarnung, die ihre Community etwas aufatmen lässt: "Es ist zum Glück nur die Folie, aber die könnten wir auch echt mal neu beziehen. Trotzdem ist das natürlich total ärgerlich!" Wann genau sie den Wagen neu folieren will, verriet Iris allerdings noch nicht.

Instagram / iris_klein_mama_ Costa Cordalis' Auto

Getty Images Costa Cordalis beim Dschungelcamp 2015

Instagram / iris_klein_mama_ Costa Cordalis und Iris Klein

