Filmikone Alain Delons mutmaßlicher Sohn ist verstorben

Ari Boulogne ist verstorben. Der gebürtige Franzose hatte eine schwere Kindheit hinter sich: Laut seiner Mutter, der deutschen Sängerin Nico, handelt es sich bei seinem Vater um die Filmlegende Alain Delon (87). Doch der Schauspieler bestreitet bis heute die Vaterschaft. Der Fotograf beharrte zu Lebzeiten darauf, dass er der Sohn des Ex-Freundes von Romy Schneider (✝43) gewesen sei. Das wird wahrscheinlich für immer ein Geheimnis bleiben — denn Ari ist im Alter von 60 Jahren verstorben.

Wie Le Parisien berichtet, wurde Ari leblos in seiner Wohnung in Paris aufgefunden. Laut der Staatsanwaltschaft wurde eine Person in seinem Apartment aufgrund von unterlassener Hilfeleistung festgenommen. Weiteres sei nicht bekannt, allerdings wollen die Behörden weitere Ermittlungen einleiten und "die Umstände [...] klären, unter denen der Tod des halbseitig gelähmten Opfers eingetreten sein könnte."

Ari wurde von Alains Mutter adoptiert und großgezogen – der Filmproduzent unterbrach daraufhin den Kontakt mit seiner Mutter. Bis zu seinem Tod kämpfte Ari um die Anerkennung der Vaterschaft und ging sogar vor Gericht. Allerdings ohne Erfolg: Die Klagen wurden abgewiesen, da Alain einen Wohnsitz in der Schweiz hat.

Action Press Ari Boulogne, französischer Fotograf

Action Press Ari Boulogne, mutmaßlicher Sohn von Alain Delon

Getty Images Alain Delon, Schauspieler

