Skurril: Julia Fox gibt Gummi im transparenten Kondom-Outfit

Julia Fox (33) ist sicher verpackt! Die Schauspielerin hatte im vergangenen Jahr mit ihrer Beziehung zu Kanye West (45) für Schlagzeilen gesorgt. Der Rapper soll aber nicht einmal ihren vollen Namen kennen. Mit ihren provokanten Aussagen und ungewöhnlichen Looks hat die Beauty sich längst ihre eigene Fangemeinde aufgebaut. Dass sie eine Vorliebe für Kleidung hat, die ihre Nippel zeigt, ist inzwischen nichts Neues. Doch nun legt sie noch einen drauf: Julias durchsichtiger Plastik-Look ist mit Kondomen gefüllt!

Auf Fotos, die Page Six vorliegen, schlendert sie in einem transparenten Oberteil über einen Bürgersteig in Los Angeles. Das vollständig durchsichtige Material ist so vernäht, dass viele Quadrate entstehen, die jeweils mit einem Kondom gefüllt sind. Sogar ihre Stiefel und Handtasche sind auf die gleiche Art verziert. Passenderweise trägt sie medizinisch wirkende Latexhandschuhe in Beige. Ein kurzer weißer Rock ist das einzige textile Kleidungsstück ihrer Komposition.

Die Verhütungshandtasche durfte im Februar bereits einen Auftritt bei der New York Fashion Week haben. Julia kombinierte das ausgefallene Accessoire mit einem halbdurchsichtigen Kleid in Weiß und einer grauen Felljacke. Auch bei der Mailänder Fashion Week hatte das Model sich für ungewöhnliche Materialien entschieden und trug ein Outfit, das nur aus Gürteln bestand.

ActionPress Julia Fox im März 2023

Collage: Getty Images Julia Fox

Getty Images Julia Fox, November 2022

