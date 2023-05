Set-Pics geleakt: Diese "House Of The Dragon"-Figur stirbt!

Von diesem Charakter müssen sich die House Of The Dragon-Fans kommende Staffel verabschieden! Die Prequelserie von Game of Thrones spielt etwa 200 Jahre vor den Ereignissen der Originalserie. Die erste Staffel war nicht nur ein Mega-Erfolg, sondern endete auch mit einem mächtigen Cliffhanger, der viele Fans wehmütig auf die Fortsetzung warten lässt. Jetzt gibt es einen Grund zur Freude, denn die Dreharbeiten sind im vollen Gange. Geheime Set-Fotos geben außerdem einige pikante Details preis.

Achtung, Spoiler!

Auf den skandalösen Spoiler-Fotos von Bild ist eines klar und deutlich zu erkennen: der Leichnam des kleinen Prinzen Jaehaerys. Während Alicent und Helaena auf einem Wagen sitzen, liegt der kleine Körper festgeschnallt auf einem anderen Anhänger. Als Grund für den Serientod des Prinzen wird Rache vermutet, was die Fans schon allzu gut aus den "Game of Thrones"-Staffeln kennen sollten.

Erst kürzlich wurde offiziell verkündet, dass die Dreharbeiten der neuen Staffel bereits losgegangen sind. "Wir freuen uns, wieder mit Mitgliedern unserer ursprünglichen Familien sowie neuen Talenten vor und hinter der Kamera drehen zu können", kündigte der Showrunner Ryan Condal laut The Wrap an.

Anzeige

Sky Atlantic Cast von "House of the Dragon"

Anzeige

Mirrorpix / MEGA Matt Smith am "House of the Dragon"-Set in Cornwall

Anzeige

Mirrorpix / MEGA Das Set von "House of the Dragon" in Cornwall

Anzeige

Seid ihr gespannt auf die neue Staffel? Ja und wie! Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de