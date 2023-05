Chrishell wollte "Selling Sunset"-Stars nicht bei Hochzeit!

Warum hat Chrishell Stause (41) ihre Co-Stars nicht eingeladen? Die Reality-TV-Darstellerin ist durch den Netflix-Hit Selling Sunset weltweit berühmt geworden. Auch wenn die Immobilienmaklerin nicht mit jeder ihrer Kolleginnen eng befreundet ist, versteht sich die Beauty mit der Mehrheit der Ladys ziemlich gut. Bei ihrer Hochzeit mit G Flip vor wenigen Tagen war allerdings keiner der anderen Seriendarsteller anwesend. Chrishell verrät: Sie wollte ihre Kolleginnen nicht dabeihaben!

Laut Mirror soll Chrishell kein Interesse daran gehabt haben, die anderen "Selling Sunset"-Stars zu ihrer Hochzeit einzuladen. "Der Fokus lag auf uns und dem, was es für uns bedeutet und das ist genau das, was wir wollten. [...] Wir wollten einfach nur Spaß haben und den bedeutungsvollen Tag für uns behalten", stellt die 41-Jährige klar und verrät, dass sie sich nun dennoch darauf freue, ihre Liebe gemeinsam mit ihren Freunden zu zelebrieren.

Auch Chrishells Ex und Co-Star Jason Oppenheim (46) war demnach nicht mit von der Partie. Allerdings teilte der Geschäftsmann niedliche Glückwünsche unter ihrem Hochzeits-Post. "Ich bin so aufgeregt. Du und G seid das inspirierendste Paar und die Zuneigung zwischen euch beiden ist so pur. Ich habe zwei Tonnen Liebe für euch und bin so glücklich, euch beide in meinem Leben zu haben", freute sich der TV-Unternehmer via Instagram über die Eheschließung seiner Verflossenen.

Instagram / chrishell.stause G Flip und Chrishell Stause im Mai 2023

Getty Images Die "Selling Sunset"-Stars bei den MTV Movie & TV Awards 2022

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim im September 2021 in New York City

