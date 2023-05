Fans empört: Demi Lovato ehrt Tina Turner mit Nippelblitzer!

Das sehen die Fans gar nicht gern! Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Tina Turner (✝83) verstorben ist. Die Sängerin machte sich mit Hits wie "The Best" in der Musikszene einen Namen und gilt für viele Musikerkollegen als Vorbild. Stars wie Beyoncé (41), Mariah Carey (54) oder auch Oprah Winfrey (69) zollten der Queen of Rock 'n' Roll Respekt und widmeten ihr rührende Worte. Auch Demi Lovato (30) drückt in einem Post ihre Trauer aus, doch: Die Sängerin sorgt damit für Empörung!

In Ihrer Instagram-Story posiert die "Confident"-Interpretin in einem grauen Shirt, auf welchem "Tina" steht. Zudem ist ein Bild der Musik-Ikone darauf abgebildet. Doch was vielen Social-Media-Usern ins Auge sticht, ist Demis linker Nippel. Dieser ist durch das Shirt deutlich zu erkennen und ein Follower der Sängerin meint auf Twitter: "Ich vergesse mich gleich! Wie kann man so etwas machen?" Ein weiterer Kommentar lautet: "Dass ihr das vor dem Hochladen nicht aufgefallen ist..."

Nicht nur Demis Post, sondern auch ein Beitrag von Beyoncé wurde vor Kurzem als geschmacklos bewertet. Ein User äußerte sich auf Social Media: "Ich will keine Ehrungen von der bösen Beyoncé und Jay-Z (53) für Tina Turner sehen." Grund dafür sei Beys Song "Drunk in Love", der wohl auf eine von Tina erlebte Misshandlung anspielen soll.

Getty Images Demi Lovato, Popstar

Getty Images Demi Lovato während eines Events im März 2022

Getty Images Beyoncé, Sängerin

